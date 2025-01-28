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Haberler Kayserispor Bellona Kayserispor'da Sergej Jakirovic dönemi

Bellona Kayserispor'da Sergej Jakirovic dönemi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bellona Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Sergej Jakirovic'i getirdiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 19:06 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 19:28
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Bellona Kayserispor'da Sergej Jakirovic dönemi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bellona Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Sergej Jakirovic'i getirdiğini açıkladı. İşte o açıklama...

HOŞ GELDİN SERGEJ JAKIROVIC

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirović; UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır.

Anlaşmanın hem Sergej Jakirović'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

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