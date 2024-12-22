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Haberler Kayserispor Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı!

Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 18:37 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 19:01
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Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kaysersispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından flaş bir olay gerçekleşti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray yenilgisinin ardından konuşan Çamlı, yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı." ifadelerini kullandı.

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