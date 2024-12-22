Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kaysersispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından flaş bir olay gerçekleşti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray yenilgisinin ardından konuşan Çamlı, yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı." ifadelerini kullandı.
🗣️ Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: İstifa ediyorum! O 'Yönetim İstifa' diye bağıran arkadaşlar rahatlasınlar. Benim için bu defter kapanmıştır. Bağıran arkadaşlar, gelsin yönetsinler takımı! #KYSvGS pic.twitter.com/eHwUMvVwBh— A Spor (@aspor) December 22, 2024