Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kaysersispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından flaş bir olay gerçekleşti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray yenilgisinin ardından konuşan Çamlı, yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı." ifadelerini kullandı.