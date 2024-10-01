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Haberler Kayserispor

Burak Yılmaz'dan kötü karne!

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde oynadığı 22 maçta sadece 3 galibiyet elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 11:02
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Burak Yılmaz'dan kötü karne!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde oynadığı 22 maçta sadece 3 galibiyet elde etti.

Süper Lig'de 7'nci haftanın kapanış maçında Kayserispor sahasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezonun 23'üncü haftasında Kayserispor'un başına geçen Burak Yılmaz yönetiminde sarı-kırmızılı ekip, 22 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Kayserispor, 9 kez ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu periyotta 22 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 37 gol gördü.

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