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Kayserispor Bahoken ve Carole ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Bahoken ve Carole ile sözleşme uzattı. Sarı-kırmızılılar Carole ile 1+1, Bahoken ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 18:18
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Kayserispor Bahoken ve Carole ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da iç transferde iki imza birden geldi.

Kayserispor, Lionel Carole'ün sözleşmesini 1+1 yıllığuna uzattı. Bahoken'in sözleşmesi ise 1 yıllığına uzatıldı.

Kulübün açıklamaları şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken'in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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