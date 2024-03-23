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Konuşup çözeceğiz

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Şu anda 2 dosya bulunuyor. Fernandes ve Manzala. Biz oyuncularla görüşüp, anlaşarak çözmeyi planlıyoruz” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Konuşup çözeceğiz

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübe gelen transfer yasağının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarların olayı çok yanlış anladığının altını çizen Çamlı, sarı-kırmızılı futbolseverlere kısa süre içinde müjdeyi vereceklerini de söyledi. Başkan Ali Çamlı konuyla ilgili şöyle konuştu: "Kayserispor'un şu anda iki dosyası bulunuyor. Biri Manuel Fernandes biri de Harrison Manzala dosyası.

YASAK KALKACAK

Bunlarla ilgili de şu an için transfer yasağı söz konusu değil. Biz zaten bu işi yasak boyutuna gitmeden oyuncularla görüşerek karşılıklı anlaşarak çözmeyi planlıyoruz. Süresiz transfer yasağı ibaresinden taraftarımız, Kayserispor'un bundan sonra transfer tahtasının sürekli kapalı olacağını anlıyor, bu konu böyle değil. Süresiz transfer yasağı demek yasağa söz konusu ödemenin yapıldığı anda yasağın kalkması demek."

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