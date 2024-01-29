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Burak Yılmaz Antalyaspor maçı sonrası konuştu: Transfere ihtiyacımız var

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Şu anda çok değerli bir oyuncu grubum var. Tabi ki de transfere ihtiyacımız var. Mevki belirterek onları kırmak ya da üzmek, yetersiz olduklarını düşünmelerini istemem. Ben her mevkiye oyuncu isterim. " dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 20:07
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Burak Yılmaz Antalyaspor maçı sonrası konuştu: Transfere ihtiyacımız var

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bugün ilk devreye istediğimiz gibi, iyi başladık. Gol pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik. Gol ararken geçişten yediğimiz bir gol var. Ondan sonra mental olarak düştük. Bunu da çalışmamız ve geliştirmemiz lazım. Yine beraberliği yakalayacak pozisyon bulmuşken yine atamadık ve devreye mağlup olarak girdik. Oyuncularımız ikinci devre gereken oyunu gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Onlara da bu yakışır. 1-1'i yakaladık. Galip gelecek pozisyonları da bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Uzun bir aradan sonra puan aldık. Bu yönden biraz sevindirici olsa da kazanamamaktan dolayı üzgünüz. Çünkü kazanacak yeterince pozisyonları bulduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi olacağız. Çok çalışacağız ve çok tekrar yapacağız. Bu ligde her puanın çok değeri var. Bugün ki maçtan kurtulup Antep maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"HER MEVKİYE OYUNCU İSTERİM"

Bir gazetecinin "Hangi mevkilere transfer düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Yılmaz, "Bunu mevki olarak bakmıyorum. Şu anda çok değerli bir oyuncu grubum var. Tabi ki de transfere ihtiyacımız var. Mevki belirterek onları kırmak ya da üzmek, yetersiz olduklarını düşünmelerini istemem. Ben her mevkiye oyuncu isterim. Küçük de olsa transfer tahtasını açamama gibi bir olayımız da var. Benim için en değerli oyuncu kendi elimde olan oyuncumdur" dedi.

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