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Zor günlerin takımı Kayseri

Kayserispor, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen sezona iyi başlangıç yaparak namağlup devam ediyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Zor günlerin takımı Kayseri

Yeni sezon öncesi de Mensah, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak gibi oyuncularını kaybeden Kayseri, mevcut kadrosuyla kenetlenerek başladığı ligde oynadığı 3 maçta yenilmeyip 5 puan topladı. Problem yaşadığı 51 eski futbolcusuyla görüşen yönetim, bu oyuncuların büyük bölümüyle anlaşırken kalan birkaç isimle görüşmelerini sürdürüyor. Bu oyucularla da anlaşma sağlamaya yakın olan Kayseri'nin bu hafta içinde transfer tahtasını açması bekleniyor.

'Takım değil aile gibiyiz'

Kayseri'nın 2-1 kazandığı Samsunspor mücadelesinin ardından sarı kırmızılı takımın oyuncuları Uzodimma ve Bilal Bayazit zaferi değerlendirdi. Uzodimma, "İlk golümü Kayserispor taraftarının önünde atmak beni çok mutlu etti. Aile ortamında bir takımız" dedi. Bilal ise "Sezona iyi başladık. Umarım böyle devam ederiz" ifadesini kullandı.

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