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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gözdesi Doğan Alemdar imzayı attı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan genç kaleci Doğan Alemdar, imzayı resmen attı. Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan genç kaleci, 2024-2025 sezonuna dek kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 15:50
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gözdesi Doğan Alemdar imzayı attı!

2020-21 Süper Lig sezonunun parlayan isimlerinden Doğan Alemder, yuvasında kaldı. Genç yetenek, kulübüyle sözleşme tazeledi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transferi için nabız yokladığı genç eldiven, Kayserispor'da kalmaya karar verdi.

RESMEN AÇIKLANDI
Öte yandan Kayserispor, resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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