Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gözdesi Doğan Alemdar imzayı attı!

2020-21 Süper Lig sezonunun parlayan isimlerinden Doğan Alemder, yuvasında kaldı. Genç yetenek, kulübüyle sözleşme tazeledi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transferi için nabız yokladığı genç eldiven, Kayserispor'da kalmaya karar verdi.

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Öte yandan Kayserispor, resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.