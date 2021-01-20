Alibec şov yaptı

Süper Lig'in 20. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Kadir Has Stadı'ndaki maçın ilk yarısında fazla tehlike yaşanmadı. 24'te sol çaprazdan ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci topu kontrol etti. 42'de Campanharo'nun attığı pasta Alibec, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve Kayserispor'u öne geçirdi: 1-0.



PENALTIYA İPTAL

64'te İrfan Can'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi fakat VAR'dan izleyince kararı iptal etti. 77'de Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı topta Henrique'nin pasıyla topla buluşan Alibec ikinci kez Mert'i mağlup etmeyi başardı: 2-0. Kalan sürede başka gol olmayınca, sarı-kırmızılılar, puanını 19'a yükseltti ve ligde 17. sıraya çıktı. Başakşehir ise 23 puanda kaldı.