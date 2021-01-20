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Alibec şov yaptı

Sarı-kırmızılılar, evinde Alibec’in 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmadan 2-0’lık zaferle ayrıldı Son 4 maçta 3. galibiyetini alan , puanını 19’a yükselterek düşme hattından çıktı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:46 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Alibec şov yaptı

Süper Lig'in 20. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen , 'i 2-0 mağlup etti. 'ndaki maçın ilk yarısında fazla tehlike yaşanmadı. 24'te sol çaprazdan ceza alanına giren 'ın, şutunda kaleci topu kontrol etti. 42'de Campanharo'nun attığı pasta Alibec, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve Kayserispor'u öne geçirdi: 1-0.

PENALTIYA İPTAL
64'te İrfan Can'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem , penaltı noktasını gösterdi fakat VAR'dan izleyince kararı iptal etti. 77'de Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı topta 'nin pasıyla topla buluşan Alibec ikinci kez Mert'i mağlup etmeyi başardı: 2-0. Kalan sürede başka gol olmayınca, sarı-kırmızılılar, puanını 19'a yükseltti ve ligde 17. sıraya çıktı. Başakşehir ise 23 puanda kaldı.

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