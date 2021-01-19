Kayserispor Başakşehir 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Alt sıralardan kurtulmak için mücadele veren sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini 2-0 devirip kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Denis Alibec kaydetti.



ALIBEC ŞANSSIZLIĞINI KIRDI!

Sezon başından beri ligde çıktığı 9 maçta fileleri havalandıramayan Rumen forvet Alibec, bu şanssızlığını iki gol birden atarak bitirmiş oldu. 79. dakikada sakatlık geçiren Alibec, yerini Kanga'ya bıraktı.



PETRESCU GALİBİYETLE TANIŞTI!

Kayserispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Petrescu da 3 puanla tanışmış oldu.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 19 puana yükselirken, son 4 haftada 3. galibiyetini aldı. Başakşehir ise 23 puanda kaldı ve bu sezon ligde 8. kez sahadan mağlup ayrıldı Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Rizespor'u konuk edecek.