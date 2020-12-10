Galeri Futbol Mehmet Topal'dan sert çıkış: İspat ederlerse futbolu bırakırım | PSG - Başakşehir maç sonu röportajları

Mehmet Topal'dan sert çıkış: İspat ederlerse futbolu bırakırım | PSG - Başakşehir maç sonu röportajları

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fransız devi Paris Saint-Germain'e 5-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya tatsız bir şekilde veda etti. Turuncu-lacivertli ekipte oyuncular karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı saldırısına da tepki gösterdi. İşte karşılaşma sonrası Başakşehirli futbolcuların röportajları...