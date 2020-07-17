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17 Temmuz 2020, Cuma
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Mensah özür diledi

Mensah özür diledi

'nin Ganalı orta sahası Mensah, G.Antep FK maçında kırmızı gördüğü için camiadan özür diledi.

'nin Ganalı orta sahası Mensah, G.Antep FK maçında kırmızı gördüğü için camiadan özür diledi. Mensah, sosyal medya hesabından, "İnsanlar, bilerek kart gördüğümü düşünüyor. Maçta sinirli idim ve kendimi kontrol edemedim. Herkesten özür dilemek istiyorum. Kariyerimde en büyük desteği Kayseri'de gördüm. Bunu asla unutamam" paylaşımını yaptı.

  1. 17.7.2020
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