Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki'nin corona virüsü testi negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da daha önce bir idari personelde corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Sağlık durumu merak edilen isimlerden olan teknik direktör Robert Prosinecki'nin de Covid-19 raporu açıklandı. Son dakika haberine göre deneyimli çalıştırıcının test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki'nin Covid 19 test raporu çıktı. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Korona Virüsü salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor.
Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı. Bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı.
Prosinecki'nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic'in de test sonuçları aynı şekilde negatif çıktı.
- 28.03.2020
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Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki'nin corona virüsü testi negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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