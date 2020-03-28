Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki'nin corona virüsü testi negatif çıktı! Son dakika haberleri - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor Süper Lig ekibinin hocasının corona virüsü testi sonuçlandı!

Kayserispor'un hocası 'nin corona virüsü testi negatif çıktı

Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki'nin corona virüsü testi negatif çıktı

ekiplerinden Kayserispor'da daha önce bir idari personelde corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Sağlık durumu merak edilen isimlerden olan teknik direktör 'nin de Covid-19 raporu açıklandı. Son dakika haberine göre deneyimli çalıştırıcının test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.

ekiplerinden teknik direktörü 'nin Covid 19 test raporu çıktı. Tüm 'yi etkisi altına alan Korona Virüsü salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor.

Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı. Bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı.

Prosinecki'nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic'in de test sonuçları aynı şekilde negatif çıktı.


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  1. 28.03.2020
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