Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir güç depoluyor.
Kayserispor'un alt yapısından yetişen ve 2019 yılında sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine adım atan 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti. Antrenmanlarını kapalı alanda sürdüren Emre Demir, hırsı ve çalışkanlığı ile taraftarların da beğenisini kazandı.
Emre Demir'in kapalı alanda yaptığı antrenmanını sosyal medya hesabından paylaştığı videosu 9 bin 600 kişi tarafından beğenildi.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 12:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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