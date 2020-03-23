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23 Mart 2020, Pazartesi
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güç depoluyor

Emre Demir güç depoluyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hes Kablo 'un genç yeteneği güç depoluyor.

'un alt yapısından yetişen ve 2019 yılında sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine adım atan 16 yaşındaki genç yetenek , corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti. Antrenmanlarını kapalı alanda sürdüren Emre Demir, hırsı ve çalışkanlığı ile taraftarların da beğenisini kazandı.

Emre Demir'in kapalı alanda yaptığı antrenmanını sosyal medya hesabından paylaştığı videosu 9 bin 600 kişi tarafından beğenildi.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 12:48
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