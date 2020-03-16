Kayserispor kalecisi Lung: “Savaşmaya devam” - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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kalecisi Lung: “Savaşmaya devam”

Kayserispor kalecisi Lung: “Savaşmaya devam”

kalecisi , Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile alkış topladı. Lung “Savaşmaya devam” dedi.

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan 'da kaleci Lung'un gösterdiği performans konuşuluyor. maçında yediği goller sonrasında taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen kaleci , Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile kahraman ilan edildi. Özellikle maçın ikinci yarısında yaptığı kritik kurtarışlar ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Lung, alkışlandı.

Maç sonrasında galibiyet yorumu yapan Rumen kaleci, "Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Golleri de attık. İkinci yarıda sebebini bilmediğim aksaklıklar yaşadık. 3 puanı zorda olsa aldık. Kümede kalma adına savaşmaya devam" yorumunda bulundu.

  1. 16.03.2020
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