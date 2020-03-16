Kayserispor kalecisi Lung: “Savaşmaya devam”
Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile alkış topladı. Lung “Savaşmaya devam” dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Lung'un gösterdiği performans konuşuluyor. Kasımpaşa maçında yediği goller sonrasında taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen kaleci Silviu Lung, Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlar ile kahraman ilan edildi. Özellikle maçın ikinci yarısında yaptığı kritik kurtarışlar ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Lung, alkışlandı.
Maç sonrasında galibiyet yorumu yapan Rumen kaleci, "Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Golleri de attık. İkinci yarıda sebebini bilmediğim aksaklıklar yaşadık. 3 puanı zorda olsa aldık. Kümede kalma adına savaşmaya devam" yorumunda bulundu.
- 16.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor kalecisi Lung: “Savaşmaya devam” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.