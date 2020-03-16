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16 Mart 2020, Pazartesi
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8. golünü attı

Pedro Henrique 8. golünü attı

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan 'da 8. golünü attı.

'un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8. golünü attı. maçının 42. dakikasında Mensah'ın pasını asiste çeviren ve şık bir vuruşla takımının 2. golünü atan , kendisinin de ligdeki 8. golünü attı. Brezilyalı futbolcu, attığı gol sonrasında takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Pedro Henrique, bu sezon sarı kırmızılı forma ile , Denizlispor, , , , , ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

  1. 16.03.2020
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