Pedro Henrique 8. golünü attı
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique 8. golünü attı.
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8. golünü attı. Yeni Malatyaspor maçının 42. dakikasında Mensah'ın pasını asiste çeviren ve şık bir vuruşla takımının 2. golünü atan Pedro Henrique, kendisinin de ligdeki 8. golünü attı. Brezilyalı futbolcu, attığı gol sonrasında takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.
Pedro Henrique, bu sezon sarı kırmızılı forma ile Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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