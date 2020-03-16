Kayserisporlu Bernard Mensah: “Önemli olan kazanmaktı” - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Kayserisporlu : “Önemli olan kazanmaktı”

Kayserisporlu Bernard Mensah: “Önemli olan kazanmaktı”

’un Ganalı futbolcusu , Malatyaspor maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta 'u 2-1 mağlup eden 'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Müsabakada penaltı atışını gole çeviremeyen ama iki asist yapan ; "Penaltıyı gole çevirsem çok daha farklı olurdu. Penaltıyı atamadığım için üzgünüm. Ama önemli olan galip gelmemizdi. İlk yarıda etkiliydik. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. İkinci yarıda oyundan düştük. Bunu halletmemiz gerekiyor. İkinci yarıda basit pas hataları yaptık. Ama sonuçta kazandık. Hedefe ulaşmak için galibiyetleri artırmamız gerekiyor. Kalan maçlarda da savaşmaya devam edeceğiz ve kümede kalmak adına puanları toplayacağız" dedi.
  1. 16.03.2020
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