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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Kayserispor taraftarı moral verdi

Kayserispor taraftarı moral verdi

taraftarı, tesislere giderek sarı kırmızılı takıma moral verdi. Başkan takıma destek verilmesini istedi. ise "başaracağız" dedi.

taraftarı, maçı öncesi tesislere giderek sarı kırmızılı takım oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, "Bizler inandık siz de inanın. Bizim için bu maçı alın" ve "sahada basmadık yer bırakmayın" tezahüratlarında bulundular. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı , taraftarlara yönelik yaptığı konuşmada, "Kavgayı bırakıyoruz. Pozitif enerji veriyoruz. Hep beraber destek veriyoruz" dedi.

da, "Bu formanın ve bu armanın sahibi sizlersiniz. Bizler kalıcı değiliz, buraya hizmet etmeye geldik. Futbolcu kardeşlerim, ligin ilk yarısı bitene kadar, terinin son damlasına kadar mücadele edecekler. Bu mücadelede sizlerin de bizimle olmanızı istiyoruz. Bugün geldiniz bunu gösterdiniz. İnanıyorum ki futbolcu kardeşlerim sahada gereğini yaparak inşallah Kayserispor'umuzu ligde tutacağız. O yüzden sizden duanızı ve desteğinizi istiyoruz. Biz inandık. İnandığımız için de buradayız. Allah'ın izniyle de başaracağız" açıklaması yaptı.

  1. 09.12.2019
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