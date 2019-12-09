Kayserispor taraftarı moral verdi
İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tesislere giderek sarı kırmızılı takıma moral verdi. Başkan Berna Gözbaşı takıma destek verilmesini istedi. Teknik direktör Bülent Uygun ise "başaracağız" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, Çaykur Rizespor maçı öncesi tesislere giderek sarı kırmızılı takım oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, "Bizler inandık siz de inanın. Bizim için bu maçı alın" ve "sahada basmadık yer bırakmayın" tezahüratlarında bulundular. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, taraftarlara yönelik yaptığı konuşmada, "Kavgayı bırakıyoruz. Pozitif enerji veriyoruz. Hep beraber destek veriyoruz" dedi.
Teknik Direktör Bülent Uygun da, "Bu formanın ve bu armanın sahibi sizlersiniz. Bizler kalıcı değiliz, buraya hizmet etmeye geldik. Futbolcu kardeşlerim, ligin ilk yarısı bitene kadar, terinin son damlasına kadar mücadele edecekler. Bu mücadelede sizlerin de bizimle olmanızı istiyoruz. Bugün geldiniz bunu gösterdiniz. İnanıyorum ki futbolcu kardeşlerim sahada gereğini yaparak inşallah Kayserispor'umuzu ligde tutacağız. O yüzden sizden duanızı ve desteğinizi istiyoruz. Biz inandık. İnandığımız için de buradayız. Allah'ın izniyle de başaracağız" açıklaması yaptı.
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Kayserispor taraftarı moral verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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