Kayserispor Çaykur Rizespor maçıyla çıkışa geçmek istiyor - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Kayserispor Çaykur Rizespor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

'in 14. haftasında yarın 'u konuk edecek , taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de çıkışa geçmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak - maçını, hakem yönetecek.

Geride kalan 13 haftadaki tek galibiyetini evinde 'yi 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, haftaya 7 puanla son sırada girdi.

Yaşanılan ekonomik problemler ve alınan kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Kayserispor, Çaykur Rizespor önünde 3 puanı alıp, yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

Kalesinde gördüğü 29 golle 'in en çok gol yiyen takımı durumunda olan Kayseri ekibi, rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabildi.

Çaykur Rizespor ise 13 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

  1. 08.12.2019
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