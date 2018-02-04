Kayserispor 3 maç aradan sonra güldü
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Kayserispor, Osmanlıspor'u deplasmanda Deniz Türüç'ün penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Kayserispor'da 12. dakikada gelişen atakta ceza alanının ilk metresinde Ryan Mendes, Yalçın Ayhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekipte penaltı atışını Deniz Türüç gole çevirdi. Deniz, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın solundan ağlarla buluşturdu. Bu golle konuk ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Osmanlıspor beraberlik golünü bulmak için risk aldı ancak başarılı olamadı ve mücadele 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla Trabzonspor'u geçerek 5. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 18 puanla 16. sırada kaldı ve düşmeden hattının üstüne çıkma şansını değerlendiremedi.
Osmanlıspor gelecek hafta bir başka sarı-kırmızılı ekip olan Göztepe'ye konuk olacak. Kayserispor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 46 Özer Hurmacı), Musa Çağıran (Dk. 78 Sadeghian), Tortol, Serdar Gürler, Umar, Cikalleshi (Dk. 46 Mehmet Batdal)
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 81 Levent Gülen), Kucher, Atila Turan, Mendes, Güray Vural (Dk. 72 Varela), Şamil Çinaz, Badji, Deniz Türüç (Dk. 86 Boldrin), Umut Bulut
Gol: Dk. 12 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Serdar Gürler, Dk. 62 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 90+7 Lung ve Varela (Kayserispor)
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:52
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''Ndiaye’yi zehirlemişler''
Toplam 7
Yorum
Cellisto Teklif yokken nasıl gitsin Galatasaray'a gelmeden önce. Vize alıp turistik geziye mi gidecek ?
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar aykut başladı algı operasyonuna kendi başarısızlıgını birilerine mal ediyor takım ne oynuyorda birileri önünü kesiyor herkesle problemli
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar bu takıma taraftar güvenmiyor 20 bin kişi bile gelmiyorsa hocada yönetimde sucu kendinde aramalı hakeme yüklenmekle bu iş olmaz gereksizler
Kayserispor 3 maç aradan sonra güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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