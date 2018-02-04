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    04 Şubat 2018, Pazar
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    3 maç aradan sonra güldü

    Kayserispor 3 maç aradan sonra güldü

    'in 20. hafta mücadelesinde , 'u deplasmanda 'ün penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

    Mücadeleye hızlı başlayan 'da 12. dakikada gelişen atakta ceza alanının ilk metresinde Ryan Mendes, 'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

    Sarı-kırmızılı ekipte penaltı atışını gole çevirdi. Deniz, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın solundan ağlarla buluşturdu. Bu golle konuk ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda beraberlik golünü bulmak için risk aldı ancak başarılı olamadı ve mücadele 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

    Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla 'u geçerek 5. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 18 puanla 16. sırada kaldı ve düşmeden hattının üstüne çıkma şansını değerlendiremedi.

    Osmanlıspor gelecek hafta bir başka sarı-kırmızılı ekip olan 'ye konuk olacak. Kayserispor ise 'u ağırlayacak.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir

    Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 46 Özer Hurmacı), Musa Çağıran (Dk. 78 Sadeghian), Tortol, Serdar Gürler, Umar, Cikalleshi (Dk. 46 Mehmet Batdal)

    Kayserispor: Lung, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 81 Levent Gülen), Kucher, Atila Turan, Mendes, Güray Vural (Dk. 72 Varela), Şamil Çinaz, Badji, Deniz Türüç (Dk. 86 Boldrin), Umut Bulut

    Gol: Dk. 12 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

    Sarı kartlar: Dk. 29 Serdar Gürler, Dk. 62 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 90+7 Lung ve Varela (Kayserispor)

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:52
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