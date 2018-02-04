Kayserispor 3 maç aradan sonra güldü

Mücadeleye hızlı başlayan Kayserispor'da 12. dakikada gelişen atakta ceza alanının ilk metresinde Ryan Mendes, Yalçın Ayhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekipte penaltı atışını Deniz Türüç gole çevirdi. Deniz, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın solundan ağlarla buluşturdu. Bu golle konuk ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Osmanlıspor beraberlik golünü bulmak için risk aldı ancak başarılı olamadı ve mücadele 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla Trabzonspor'u geçerek 5. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 18 puanla 16. sırada kaldı ve düşmeden hattının üstüne çıkma şansını değerlendiremedi.

Osmanlıspor gelecek hafta bir başka sarı-kırmızılı ekip olan Göztepe'ye konuk olacak. Kayserispor ise Sivasspor'u ağırlayacak.



Stat: Osmanlı

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 46 Özer Hurmacı), Musa Çağıran (Dk. 78 Sadeghian), Tortol, Serdar Gürler, Umar, Cikalleshi (Dk. 46 Mehmet Batdal)

Kayserispor: Lung, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 81 Levent Gülen), Kucher, Atila Turan, Mendes, Güray Vural (Dk. 72 Varela), Şamil Çinaz, Badji, Deniz Türüç (Dk. 86 Boldrin), Umut Bulut

Gol: Dk. 12 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Serdar Gürler, Dk. 62 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 90+7 Lung ve Varela (Kayserispor)