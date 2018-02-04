İrfan Buz'dan penaltı tepkisi!

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına katılan Buz, sözlerine "Kalbimiz ve düşüncemiz Afrin'de. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz." diyerek başladı.

Kayserispor maçını kazanmak istediklerini ve bu nedenle de coşkulu bir şekilde başladıklarını belirten Buz, "Penaltı pozisyonu dengelerimizi bozdu. Pozisyona şaşırdım. Ne olduğunu anlamadım. Mendes, Yalçın'ı geçtiğinde futbolcu kardeşimiz değmemiş. Uzaktan yakından penaltıyla alakası yoktu. Bizim de emeğimiz var. Bu müsabakayı puansız şekilde bitirmek bizim açımızdan üzücü." ifadelerini kullandı.

İrfan Buz, ikinci devrede üretken olmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Final paslarında doğru tercihleri kullanamadık. Rakibimiz zamana oynamaya çok erken başladı. Deniz Türüç'ün düşmesi, dışarı çıkması, dışarı çıktıktan sonra oyuna girerek depara kalkması. Kaleciye nasıl kramp giriyor anlamıyorum. Bunları biraz daha düzeltmemiz gerekiyor. Yarın, öbür gün biz de mi bunları yapalım?"

Osmanlıspor'un oyununu geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini anlatan Buz, "Daha iyi oynamamız ve final paslarını doğru kullanmamız gerekiyor. Yolumuza devam ediyoruz. Hatalarımızı görerek, kendimizi geliştirmeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle karşılaşma sonrasında basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Hakan Ertürk, "Bu maç bizim için serinin başlangıcıydı." değerlendirmesini yaptı.

Deplasmanda bugün itibarıyla 18 puana ulaştıklarını, iç sahada ise 16 puan aldıklarını hatırlatan Ertürk, "Karakterli insanlardan kurulu bir takımız. Futbol olarak da düzgün bir takım oyunu oynuyoruz. Bu da sonuçlara yansıyor." diye konuştu.

Hakan Ertürk, sahalarında 25-30 bin seyirci ortalamasıyla oynadıklarını hatırlatarak, "Taraftarlarımız burada da bizi yalnız bırakmadı. Bu maçla seri galibiyetler almaya başlamalıyız. İlk 5 içindeki yerimizi sağlamlaştırmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün çok iyi mücadele ettik. Saha şartları uygun değildi. Rakibimiz duran toplardan pozisyon yaratmaya çalıştı." şeklinde konuştu.