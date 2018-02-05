CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Penaltıyla alakası yok’

    ‘Penaltıyla alakası yok’
    Osmanlı Teknik Direktörü İrfan Buz, penaltı konusunda hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi. Buz, "Pozisyona şaşırdım. Ne olduğunu anlamadım. Mendes, Yalçın'ı geçtiğinde futbolcu kardeşimiz değmemiş. Uzaktan yakından penaltıyla alakası yoktu. Bizim de emeğimiz var" yorumunu yaptı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Penaltıyla alakası yok’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN