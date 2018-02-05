‘Penaltıyla alakası yok’

Osmanlı Teknik Direktörü İrfan Buz, penaltı konusunda hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi. Buz, "Pozisyona şaşırdım. Ne olduğunu anlamadım. Mendes, Yalçın'ı geçtiğinde futbolcu kardeşimiz değmemiş. Uzaktan yakından penaltıyla alakası yoktu. Bizim de emeğimiz var" yorumunu yaptı.