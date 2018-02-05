Osmanlıspor ara vermedi

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda oyuncular daha sonra dar alanda jokerli pas çalışması yaptı. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.



Antrenman bitiminde takımın tecrübeli oyuncularından Muhammed Bayır'ın 29'uncu yaş günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Muhammed daha sonra Özer Hurmacı'nın elinden büyük bir dilim pasta yedi.



Başkent ekibi, yarın 12:00'da yapacağı antrenmanla deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

