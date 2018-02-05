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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Osmanlıspor ara vermedi

    Osmanlıspor ara vermedi

    Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Osmanlıspor, Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda oyuncular daha sonra dar alanda jokerli pas çalışması yaptı. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

    Antrenman bitiminde takımın tecrübeli oyuncularından Muhammed Bayır'ın 29'uncu yaş günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Muhammed daha sonra 'nın elinden büyük bir dilim pasta yedi.

    Başkent ekibi, yarın 12:00'da yapacağı antrenmanla deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:52
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