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    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İki yabancı yolcu

    İki yabancı yolcu
    Başkanı Erol Bedir, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. 16 yabancıları olduğunu belirten Bedir, "Kanata William'ı aldık. Kravets büyük fedakarlık yaparak aramıza katıldı. Hocamızla oturup konuşarak 2 yabancıyla yollarımızı ayıracağız. Talipler var, bunu değerlendireceğiz" dedi.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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