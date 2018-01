Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı

Erol Bedir, Kayserispor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Sumudica'nın başarılı olmasının kendisini birkaç açıdan sevindirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"İlki onun başarılı olmasıyla Kayserispor başarılı oluyor. İkincisi, Sumudica'yı alıp geldiğimde o zaman yazılanlar ve konuşulanlardan sonra bugün söylenenler hoşuma gidiyor, biraz da egom olsun artık. Şu anda ligde çalışan 2 yabancı hocadan bir tanesi. Bundan da keyifli ve mutluyum. Nasıl bir futbolcuyu hocası yetiştirir sunar, mesela Cenk'i yetiştiren hoca İngiltere'ye gittiği için çok mutludur. Ben de Türkiye'de tanınmayan bir hocayı getirerek risk aldım. Bu nedenle Sumudica'nın bugün konuşulan hoca konumuna gelmesiyle gurur duyuyorum. İsabetli bir iş yapmanın keyfini yaşıyorum."

Bedir, Rumen teknik adama yurt dışından teklifler geldiğini doğrularken, takımdan ayrılacağı iddialarının ise gerçek olmadığını açıkladı.

Kayserispor Başkanı, Sumudica her konuşmasında "2 yıllık sözleşmem var ama başkan kaldığı sürece 5 yıllık sözleşmeye de imza atarım diyor ama kimse bunu dikkate almıyor." sözlerini kullandıktan sonra, "Sumudica, Kayseri'den iyi bir takım olmadığı sürece hiçbir yere gitmez. Avrupa'da bir takıma, ne bileyim İngiltere'de bir takıma giderse bundan sadece keyif alırım. Bana olan sözü var, eğer biz istersek Sumi ile uzatırız. Ama eğer Everton'dan Cenk'e gelen teklif Sumudica'ya gelirse davulla zurnayla uğurlarız. Körfez ülkelerine para için ne Sumudica gider ne de biz göndeririz." ifadelerini kullandı.

"SUMUDİCA'YI ORTA SAHA OYUNCUSU KADAR TERLEMİŞ GÖRÜRSÜNÜZ"

Erol Bedir, Sumudica'nın maç içindeki hareketleri hakkında ise, şunları söyledi: "Bir kere alışılmadık bir tarz ama gerçekten içinden gelerek yapıyor, tribünlere oynamıyor. Agresif, heyecanlı, maçtan sonra ona baktığınızda bir orta saha oyuncusu kadar yorulmuş ve terlemiş görürsünüz. Yerinde duramaz, kendi ülkesinde de öyleydi. Futbol bir şov oyunu, bu da şovun bir parçası. Eğer zarar vermiyorsa bir sorun yok. Her yiğidin bir yoğurt yemesi vardır. Sumi ile bu konuyu konuştum, 'Karakterimi ya da huyumu bir takım şeylerle disipline edersem özgür bir şekilde çalışamadığımı hissederim. Bu da performansıma yansır, ne olur bu konuda herkes bana saygı göstersin' diyor. Ben de saygı gösteriyorum."



DENİZ'İN BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Kayserispor Başkanı son olarak, Deniz Türüç hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Her şeyimiz şeffaf ve kağıtta yazılı. Deniz'in çıkış bedeli 10 milyon avro. 10 milyon avro'yu verirlerse, Deniz'i almak için bana sormalarına bile gerek yok. Deniz de tamam derse bir gün sabah kalkarım para hesaba yatmış, Deniz, veda etmeye gelir bana. Bize talipli gelirse, oturup konuşulur. Hedeflerimize bir sıkıntı vermeyecekse, kulübümüzün menfaatleri için satarız. Ama şu an itibariyle görünen köy kılavuz istemez, bizim adama ve puana ihtiyacımız var."

"51 PUANIN 40'INI ALABİLİRSEK NEDEN ŞAMPİYONLUK OLMASIN"

Dinamo Kiev'den transfer ettikleri Artem Kravets ile kadrolarını güçlendirdiklerini hatırlatan Bedir, "Kayserispor bu sezon şampiyonluğa oynayabilir mi?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi: "Şu anda bulunduğumuz yer sezon sonunda da kalmak istediğimiz yer. Alınacak 51 puan var, tüm otoritelerin söylediği 70'i geçen takım şampiyon olur. Şu anda 30 puanımız var, basit bir matematikle 51 puanın 40'ını alabilirsek neden şampiyonluk olmasın. Ama ayaklarımızın yere basması lazım, sezon başında ligde kalma adına önce 25 puan hedefini koymuştum. İkinci yarıda yine bulunduğumuz yeri koruma adına 25-30 puan hedefimiz var. Ama oyuncularım beni ilk yarıda olduğu gibi mahçup eder ve hedeflerimizden 5-10 puan daha fazla toplarlarsa o söylediğiniz şeyler de olabilir. Biz ne yukarılarda uçuyoruz ne de aşağılarda sürünüyoruz. Biz haddimizi biliyoruz."

"2 YABANCI OYUNCUMUZLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Bedir, son yaptıkları transferle birlikte kadrolarındaki yabancı oyuncu sayısının 16'ya yükseldiğini dile getirerek, "Kanata William'ı aldık. Kravets büyük fedakarlık yaparak aramıza katıldı. Hiçbir bölgeye ihtiyacımız yok ama transfer hiçbir zaman durmaz. Şu anda 5-6 oyuncu ile görüşüyorum ama hiçbirisi şu an gelsin diye değil. Önümüzdeki dönem, daha sonraki dönem için. Kayserispor'un geleceğini düşünmek zorundayım. Hocamızla oturup konuşarak 2 yabancı oyuncumuzla yollarımızı ayıracağız. Bu oyunculara henüz karar vermedik. Oyuncularımıza talipler var, bunu değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Erol Bedir, oyuncularına şu ana kadar gelen resmi teklif olmadığının altını çizerek, "Menajerler aracılığıyla 7-8 oyuncumuz için teklifler aldık. Kalecimizden, orta saha oyuncularımıza teklif var. Espinoza'ya da teklif geldi ama şu anda hedefimiz var, devre arasında kimseyi gönderme düşüncemiz yok. Hoca körfeze değil de İngiltere'ye gitsin, biz onların önünü açarız." sözlerine yer verdi.