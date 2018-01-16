Kravets tamam Bilal sırada

Süper Lig'in flaş ekibi Kayserispor, Bursa, Konya ve Sivas'ın da peşinde olduğu D.Kiev'in golcüsü 28 yaşındaki Artem Kravets'i kadrosuna kattı.

Ukraynalı yıldızla 3.5 yıllık imza atıldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Feyenoord'dan 22 yaşındaki Türk sağ kanat Bilal Başacıkoğlu'nun peşine düştü. Bilal için 1.5 milyon euroluk bir teklif hazırlandığı ancak Hollanda devinin oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı. Genç futbolcunun ise aklının transferde olduğu kaydedildi.