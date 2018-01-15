;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    tamam Hamit sırada

    Bobo tamam Hamit sırada

    Yeni , ’yla anlaştı, imza an meselesi. ise beklemede

    Transferde bombaları patlatmaya hazırlanan Yeni , daha önce Beşiktaş ve Kayseri formaları giymiş olan 33 yaşındaki 'yla anlaştı. Avustralya'da Sydney FC formasını giyen Brezilyalı tecrübeli golcünün önümüzdeki birkaç gün içinde imza atacağı öğrenildi.

    3 transfer yapacaklarını söyleyen yönetici Erdal Gündüz de çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gündüz, prensip anlaşmasına varılan, Almanya'nın Darmstadt 98 takımından ayrılan tecrübeli orta saha konusunda henüz bir gelişme olmadığını bildirdi.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bobo tamam Hamit sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN