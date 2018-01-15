Bobo tamam Hamit sırada
Yeni Malatya, Bobo’yla anlaştı, imza an meselesi. Hamit Altıntop ise beklemede
Transferde bombaları patlatmaya hazırlanan Yeni Malatya, daha önce Beşiktaş ve Kayseri formaları giymiş olan 33 yaşındaki Bobo'yla anlaştı. Avustralya'da Sydney FC formasını giyen Brezilyalı tecrübeli golcünün önümüzdeki birkaç gün içinde imza atacağı öğrenildi.
3 transfer yapacaklarını söyleyen yönetici Erdal Gündüz de çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gündüz, prensip anlaşmasına varılan, Almanya'nın Darmstadt 98 takımından ayrılan tecrübeli orta saha Hamit Altıntop konusunda henüz bir gelişme olmadığını bildirdi.
3 transfer yapacaklarını söyleyen yönetici Erdal Gündüz de çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gündüz, prensip anlaşmasına varılan, Almanya'nın Darmstadt 98 takımından ayrılan tecrübeli orta saha Hamit Altıntop konusunda henüz bir gelişme olmadığını bildirdi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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