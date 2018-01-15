Golcü Kravets Kayserispor’da
Kayserispor Dinamo Kiev'in golcüsü Artem Kravets'i renklerine bağladı. Adı Beşiktaş, Bursa ve Sivas ile anılan 28 yaşındaki milli forvette ısrarcı olan Sumudica'nın isteği üzerine anlaşma sağlandı. Sarıkırmızılılar, sol kanat için de Juventus'tan ayrılan Mame Thiam'la irtibata geçtiler.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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