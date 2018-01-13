Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal ile ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında kulüplerinin Tarık Çamdal'ı istediği ve iki tarafın bu konuda görüştüğü şeklinde iddiaların olduğunu belirterek, gündemlerinde böyle bir transfer olmadığını ifade etti.
Yönetim olarak birçok bilgiyi kamuoyuyla rahatlıkla paylaştıklarını, bu gibi haberlerin yapılmadan önce kendilerine sorulması gerektiğini vurgulayan Bedir, "Her türlü soruya açık yürekle cevap veren yönetim anlayışımıza rağmen bize sorulmadan, haberimizin bile olmadığı böyle bir haberi yapanlara yakışmamıştır. Anadolu takımlarını, hele Kayserisporumuzu İstanbul takımlarının 'pilot takımı' gibi görme alışkanlığının da artık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:43
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Arda için son tur
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Biz GS'lılar Ardanın bu yaptığından sonra artık onunla ilgilenmiyoruz.Nereye giderse gitsin.Ama kendisinin bittiğini bilsin.
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G.Saray'ı istiyorum
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Arda alınmadığına göre Emre şart oldu.Ancak mutlaka bir yolu bulunup bonservisi alınmalıdır.
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Bu şartlarda transfer zor
Toplam 1
Yorum
Elazığlı Ver sturridge 20m pound başkan 10 sene kontrat yap.Mesuta yıllık 10 m euro sponsorlar el altından 20m euro versinler bu takım final oynar
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