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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    'dan açıklaması

    Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması

    Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaraylı futbolcu ile ilgili haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında kulüplerinin 'ı istediği ve iki tarafın bu konuda görüştüğü şeklinde iddiaların olduğunu belirterek, gündemlerinde böyle bir olmadığını ifade etti.

    Yönetim olarak birçok bilgiyi kamuoyuyla rahatlıkla paylaştıklarını, bu gibi haberlerin yapılmadan önce kendilerine sorulması gerektiğini vurgulayan Bedir, "Her türlü soruya açık yürekle cevap veren yönetim anlayışımıza rağmen bize sorulmadan, haberimizin bile olmadığı böyle bir haberi yapanlara yakışmamıştır. Anadolu takımlarını, hele Kayserisporumuzu takımlarının 'pilot takımı' gibi görme alışkanlığının da artık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:43
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