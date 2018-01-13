Burak Yılmaz: "Gitme ihtimalim var"
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, yaptığı basın toplantısında takımdan ayrılma ihtimali olduğunu söyledi.
Bordo-mavili oyununun açıklamaları şöyle:
"Transfer teklifleri aldığım doğru. Transfer teklifi alan bir futbolcunun gitme ihtimali de vardır. Ancak ayrılma gibi bir niyetim yok. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır"
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 17 haftada gol öncesi en fazla pas yapan takımlar!
- Fenerbahçe - Trabzonspor maçı capsleri
- Fenerbahçe Yusuf ile anlaştı
- Süper Lig'de gençler forma bekliyor
- Teknik adam yiyen futbolcular!
- 'Yılın 11' adayları belli oldu: İşte listeye giren tek Türk!
- Kasım ayında ilk 10'da 3 Türk kulübü!
- Teknik direktör sıralaması açıklandı (20 Aralık 2016)
Burak Yılmaz: "Gitme ihtimalim var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.