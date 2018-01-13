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    Burak Yılmaz: "Gitme ihtimalim var"

    Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, yaptığı basın toplantısında takımdan ayrılma ihtimali olduğunu söyledi.

    Bordo-mavili oyununun açıklamaları şöyle:

    "Transfer teklifleri aldığım doğru. Transfer teklifi alan bir futbolcunun gitme ihtimali de vardır. Ancak ayrılma gibi bir niyetim yok. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır"

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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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