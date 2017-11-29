 Kayseri’de isyan – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kayseri’de isyan

    Kayseri’de isyan
    SAHASINDA önceki gün Başakşehir ile berabere kalan Kayserispor'da isyan var. Sarı-kırmızılıların hocası Sumudica, rakibin golünde Adebayor'un topu koluyla düzelttiğini belirtip, "Emeğimize saygı istiyoruz. Bazıları bana kafası kırık diyorlar! Benim kafam kırık ancak futbol için kırıktır. Hatalar hep mi bizi buluyor" diye konuştu.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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