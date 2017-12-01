Düello Kayserispor'un!

42. dakikada gelişen Kayserispor atağında Stojiljkovic'in pasında ceza alanında topla buluşan Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0





61. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Bilal Gülden'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mehmet Tosun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

64. dakikada Eyüpspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Stojiljkovic'in şutunda savunma oyuncusunun elle oynadığı gerekçesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada kazanılan penaltıyı Deniz Türüç, gole çevirerek takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-1

78. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, ceza yayı üzende bekleyen Espinoza'ya topu gönderdi. Espinoza'nın pasında ceza alanına sol çaprazdan giren Mendes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

87. dakikada Mehmet Tosun'un ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Atakan Arslan, ceza alanı sol çaprazından attığı sert şutta top kaleci Lung'un sağında ağlara gitti: 3-2

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Kayserispor: 3 - Eyüpspor: 2

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgüç Türkalp, Oğuz Terzi·, Mehmet Sali·h Mazlum

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kucher (Dk. 67 Varela), Levent Gülen, Espinoza, Güray Vural, Meleg (Dk. 46 Sapunaru), Boldrin, Mendes (Dk. 82 Erdal Öztürk), Deniz Türüç, Stojiljkovic

Eyüpspor: Mahmut Demrigan, Gencay Erten (Dk. 86 Serkan Baloğlu), Atakan Arslan, Mehmet Tosun, Bilal Gülden, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz (Dk. 82 Erkan Yetişmiş), Emrah Metoğlu (Dk. 67 Kubilay Akyüz), Yüksel Kayaalp, Naci Bayraktaroğlu

Goller: Dk. 42, 78 Mendes, Dk. 66 Deniz Türüç (penaltıdan) (Kayserispor), Dk. 61 Mehmet Tosun, Dk. 87 Atakan Arslan (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Mendes (Kayserispor), Dk. 65 Dede Çelik (Eyüpspor)