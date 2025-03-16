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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa nihayet

Kasımpaşa nihayet

Paşa, Fall ve Hajradinovic’le (Pen.) galip geldi ve sıralamada Alanya’yı geçti. Alanya ise 3’te sıfır çekti.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Kasımpaşa nihayet

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, Alanyaspor'la kozlarını paylaştı. Paşa, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti ve Akdeniz ekibini 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Da Costa'yla bir topu da direkten dönen lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 30. dakikada Fall ve 36. dakikada penaltıdan Hajradinovic kaydetti. Turuncu-yeşillilerin golü ise 38. dakikada Vilhena'dan geldi. İstanbul temsilcisi, 4 maç sonra kazanıp sıralamada rakibini geçti. Eski takımına kaybeden Sami Uğurlu yönetimindeki Alanya ise üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

'3 PUANI HAK ETTİK'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, teknik direktör Burak Yılmaz'la birlikte daha çok topa sahip olan ve hücum eden bir takım oluşturmak istediklerini söyledi. Sütlü, "Oyuncularımız istekliydi, 3 puan arzusuyla haftayı geçirdiler. Maçta da böyle bir oyun ortaya çıktı" dedi.

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