Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'ten penaltı pozisyonu için açıklama!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Maçın en çok konuşulan anı ise 90+4. dakikada verilen penaltı kararı oldu.

Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, mücadelenin ardından yaşanan penaltı pozisyonu için bir açıklama yaptı. Gedik, sosyal medyada ve basında penaltı pozisyonuyla ilgili açıklama yaptığı şeklindeki haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yunus Emre Gedik, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan sonra sosyal medyada ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygılarımla"