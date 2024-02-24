Haberler Kasımpaşa Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'ten penaltı pozisyonu için açıklama!

Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'ten penaltı pozisyonu için açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin 90+4. dakikasında ceza sahası içinde konuk ekipten Yunus Emre Gedik'in eline topun değdiği gerekçesiyle penaltı kararı çıkmıştı. Kasımpaşalı oyuncudan maç sonrası konuyla ilgili açıklama geldi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 23:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'ten penaltı pozisyonu için açıklama!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Maçın en çok konuşulan anı ise 90+4. dakikada verilen penaltı kararı oldu.

Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, mücadelenin ardından yaşanan penaltı pozisyonu için bir açıklama yaptı. Gedik, sosyal medyada ve basında penaltı pozisyonuyla ilgili açıklama yaptığı şeklindeki haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yunus Emre Gedik, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan sonra sosyal medyada ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygılarımla"

Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe - Kasımpaşa maçında penaltı kararı! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
"Tam bir estetik harikası" Şarkıcı Hatice’yi son haliyle tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyada gündem oldu!
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri 'shop' yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt!
Dzeko'nun golünde ofsayt var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sami Uğurlu'dan penaltı açıklaması!
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Şubat)
Berat gecesi TÖVBE İSTİĞFAR DUASI
Berat Kandili çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler nelerdir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşalı Yunus Emre'den penaltı açıklaması! Kasımpaşalı Yunus Emre'den penaltı açıklaması! 23:49
Kane attı! B. Münih kazandı Kane attı! B. Münih kazandı 23:37
City'e tek gol yetti! City'e tek gol yetti! 23:36
Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 23:20
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? 22:47
Sami Uğurlu'dan penaltı açıklaması! Sami Uğurlu'dan penaltı açıklaması! 22:28
Daha Eski
Dzeko'nun golünde ofsayt var mı? Dzeko'nun golünde ofsayt var mı? 22:07
Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt! Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt! 22:03
"Solda ya da sağda oynamam fark etmez!" "Solda ya da sağda oynamam fark etmez!" 22:00
Kartal'dan Fred müjdesi! Kartal'dan Fred müjdesi! 21:42
Golde Bonucci detayı! Kendisi açıkladı Golde Bonucci detayı! Kendisi açıkladı 21:38
Toroğlu'dan G.Saray'a sert sözler! Toroğlu'dan G.Saray'a sert sözler! 21:34