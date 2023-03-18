Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinde 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 mağlubiyet aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti.



Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."