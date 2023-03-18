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Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibinde teknik direktör Selçuk İnan ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu ayrılığın gerçekleştiği ifade edildi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 21:17
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinde 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 mağlubiyet aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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