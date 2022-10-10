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Trabzonspor Kasımpaşa - CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. 9. hafta maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Trabzonspor'da 4 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 18:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 18:01
Trabzonspor Kasımpaşa - CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Trabzonspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. 9. hafta maçında iki takım da 3 puan için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor ve araştırışıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, HÜSEYİN, HUGO, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, BARDHI, TREZEGUET, MAXI GOMEZ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, H'GJONAJ, BRUMA, SADIK, BEN OUANES, M. TIRPAN, FALL, HAJRADİNOVIC, EYSSERIC, CELİNA, BAHOKEN

3 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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