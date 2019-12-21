CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Gaziantep FK maçına dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübünü konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 17.30'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Fernandes, Özgür, Khalili, Aytaç, Quaresma, Heintz, Mustafa, Koita
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Alın Tosca, Junior Morais, Jefferson, Diarra, Güray Vural, Kayode, Kenan Özer
- 21.12.2019
- Güncelleme: 21.12.2019 17:20
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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