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21 Aralık 2019, Cumartesi
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CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK

'in 16. haftasında ve FK karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Gaziantep FK maçına dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

, 'in 16. haftasında Cumartesi günü Kulübünü konuk ediyor.

Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 17.30'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Fernandes, Özgür, Khalili, Aytaç, Quaresma, Heintz, Mustafa, Koita

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Alın Tosca, Junior Morais, Jefferson, Diarra, Güray Vural, Kayode, Kenan Özer


  1. 21.12.2019
  2. Güncelleme: 21.12.2019 17:20
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