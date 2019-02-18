2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
Ligde sezonun ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa’ya 2019 yılı yaramadı. İstanbul temsilcisi, ikinci yarı ligde çıktığı 5 maçtan da puan çıkaramadı.
Sezonun ilk yarısına ligde 4'te 4 yaparak başlayan, Başakşehir ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerini evinde deviren Kasımpaşa'da ikinci yarı işler yolunda gitmedi. Devreyi 29 puan toplayıp 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 2019 yılında ligde galibiyet yüzü görmedi. Sezonun ikinci yarısında Başakşehir'e 2-0, Sivasspor'a 3-1, Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Kasımpaşa, son yenilgisini de dün Galatasaray'a karşı evinde 4-1'lk skorla aldı. Ligde ikinci yarı 3 puan sevinci yaşayamayan lacivert-beyazlılar, 2019 yılındaki tek galibiyetini ise Türkiye Kupası'nda 24 Ocak'ta evinde Alanyaspor'a karşı oynadığı maçta aldı.
- 18.2.2019 11:02
- Güncelleme: 18.2.2019 11:09
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İşte çifte standart
Toplam 1
Yorum
İşte çifte standart. Kasımpaşanın Trabzonun penaltısı tekrar edildi Bjkninki tekrarlandı. Diagne kasımpaşadayken kırmızı görüyordu Gsde görmüyor
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Bambaşka bir Beşiktaş!
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa ve Burak transferleriyle kadro dengeyi buldu buda başarıyı ve istikrarı getirdi
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Teselli etti
Toplam 1
Yorum
trabzon canımız sağolsun
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