Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabilen lacivert-beyazlılar, İzmir temsilcisi karşısında galip gelerek çıkış yakalamayı hedefliyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 9 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor.
Tamer Tuna yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapan Göztepe ise topladığı 17 puanla 2. basamakta yer alıyor.
Kasımpaşa'da geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Jhon Murillo cezası nedeniyle Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa ile Göztepe arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:12
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Caner'e soruşturma
Toplam 3
Yorum
misafir her şeyin bir ilki vardır evlat..
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Asamoah bombası
Toplam 10
Yorum
Buğra Nasıl ya sadece GS ye gelir. Bu adamlar paraya bakar, çok para verirsen gelir. Çok para verirse de fenere gider.
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Süper Lig ekibini satın alıyor!..
Toplam 2
Yorum
ELEMAN yayinci kurulusun maclarini verdigi bir takimi almasi dogru biseymi allahin askina.hicbir zaman ilk 3 den CIKARTILMAZ ARTIK BASAKSEHIR.
Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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