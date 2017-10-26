 Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    'nın konuğu

    Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe

    , Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabilen lacivert-beyazlılar, İzmir temsilcisi karşısında galip gelerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki , geride kalan 9 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor.

    Tamer Tuna yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapan ise topladığı 17 puanla 2. basamakta yer alıyor.

    Kasımpaşa'da geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Jhon Murillo cezası nedeniyle Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Kasımpaşa ile Göztepe arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:12
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