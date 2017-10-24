Kasımpaşa'nın genç yıldızından müthiş gol
Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 19:16
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig takımı Kasımpaşa, evinde TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek 5. tura çıktı.
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Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Özgüç Türkalp, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Veysel Sarı, Burak Turan, Mert Kula (Dk. 46 Trezeguet), Pavelka (Dk. 46 Mensah), Ahmed Ildiz, Neumayr (Dk. 71 Hakan Demir), Eduok, Hasan Bilal, Ali Göçmen
Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Oktay Demircan (Dk. 52 Oktay Pop), Volkan Geyik, Eren Tokat, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Ali Akburç, Osman Işıklı (Dk. 66 Cabir Coşar), Uğur Ayhan (Dk. 67 Seçkin Getbay), Hasan Üstübücü, Tunç Murat Behram
Goller: Dk. 36 Ali Akburç (Niğde Belediyespor), Dk. 57 ve 80 Trezeguet, Dk. 59 Ahmed Ildiz, Dk. 65 Ali Göçmen, Dk. 77 Eduok (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 21 Oktay Demircan (Niğde Belediyespor)
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