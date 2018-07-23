Kırşehirli sporcu Judoda Türkiye ikincisi oldu
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    sporcu Judoda ikincisi oldu

    Kırşehirli sporcu Judoda Türkiye ikincisi oldu

    12 yaşındaki , 'de yapılan minikler şampiyonasında Türkiye 2'ncisi oldu.

    Dünya 3.'sü avrupa 2.'si Furkan Göltaş ile çalışan , 2'ncisi olduktan sonra günde yaptığı çift antrenmanla hazırlanıyor. Ailesinin teşvikiyle müsabakalara hazırlanmaya başladığını ifade eden Dalgalı, "Ailem teşvik etti Türkiye 2'ncisi oldum. Finale kadar çıktım. hedefimdi ama gümüş madalya aldım.

    Bir sonraki müsabakada altın madalya almayı hedefliyorum. Judoya başlarken her sporcu kendine bir hedef koysun. Ben, judo müsabakalarını izlerken hep heyecanlı oluyordum. Ailemde bunu gördü. Beni teşvik etmeleri sonrası Türkiye Şampiyonasına katıldım. Hedefimde Balkan şampiyonluğu var. Eğitimde başarılı olduğu gibi sporda da başarılı Avrupa şampiyonu olan bir antrenör ile çalışmaktayım" dedi.

    Eski sporcusu Göltaş ise, "8 yıldır antrenörlük yapıyorum. Milli takım sporcusu olduğumuzdan Bakanlığımız bizlere bu imkanı verdi. Kendi başarılarımızı yetiştirdiğimiz sporculara aktarıyoruz. 6-13 yaş guruplarına kadar çeşitli kategorilerde antrenmanlarımız var. Müsabık, orta seviye ve başlangıç gruplarımız var. Mustafa Dalgalı 55 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu. 2 sporcumuz da 3'üncülük maçını vererek Türkiye 5'incisi oldular. Belediye ve İl Müdürlüğü destekli çocuklarımızı bu seviyeye kadar getirdik. 'da yapılacak minikler Balkan şampiyonasına katılmaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.

    1. 23.7.2018 12:03
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