Haberler İtalya Serie A Napoli-Lecce maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’da 29. hafta heyecanı, şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan rakibinin zorlu mücadelesine sahne oluyor. Lig aşamasını 56 puanla 3. sırada sürdüren ev sahibi ekip, Stadio Diego Armando Maradona’da taraftarının desteğiyle üç puanı hanesine yazdırıp zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; 27 puanla 16. basamakta yer alan konuk ekip, Napoli deplasmanından çıkaracağı sürpriz bir sonuçla alt sıralardan kurtulma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Peki Napoli-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalyan futbolunun büyüleyici atmosferinde 29. hafta perdesi açılırken, sezon başından bu yana istikrarlı bir görüntü çizen ev sahibi takım, kendi sahasında ligin dirençli ekiplerinden birini konuk ediyor. Teknik direktör Antonio Conte yönetiminde şampiyonluk hedefine kilitlenen ve özellikle iç saha karnesiyle rakiplerine korku salan Napoli, bu zorlu engeli de kayıpsız geçerek yoluna devam etmek niyetinde. Öte tarafta ise Eusebio Di Francesco idaresinde ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalardaki yükselen performansıyla moral bulan konuk ekip, savunma disiplini ve hızlı hücum organizasyonlarıyla dev rakibine geçit vermemeyi amaçlıyor. Stadio Diego Armando Maradona'nın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu randevuda, teknik direktörlerin taktiksel hamleleri ve oyun içindeki stratejik dokunuşları galibiyetin anahtarı olacak. İşte Napoli-Lecce maçı detayları...

Napoli-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 29. haftasındaki Napoli-Lecce mücadelesi, 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Napoli-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Napoli-Lecce MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Ndaba; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

