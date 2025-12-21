CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Cagliari-Pisa maçı izle | Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’da alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Cagliari, sahasında Pisa’yı konuk ediyor. Ligde topladığı 14 puanla nispeten güvenli bölgede yer alan ev sahibi Cagliari, taraftar desteğini arkasına alarak maçtan 3 puanla ayrılmayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip Pisa ise topladığı 10 puanla düşme hattunda yer alırken, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek puan tablosunda rakibini yakalamanın ve düşme hattından sıyrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Cagliari-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 08:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serie A'nın 16. haftasında Cagliari ile Pisa, Unipol Domus'ta karşı karşıya geliyor. Bu sezon yalnızca 3 galibiyet elde eden 14 puanlı ev sahibi, son maçında Atalanta karşısında aldığı mağlubiyeti taraftarına unutturmak için sahaya çıkacak. Pisa ise 4 maçlık galibiyet hasretini deplasmanda dindirmek istiyor. Bu sezon tek galibiyetini Cremonese'ye karşı, evinde alan Alberto Gilardino'nun öğrencileri, deplasmandaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İşte Cagliari-Pisa maçının detayları...

CAGLIARI-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari-Pisa maçı, 21 Aralık Pazar günü oynanacak. Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 14.30'da start alacak.

CAGLIARI-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 16. haftasında oynanacak Cagliari-Pisa maçı, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Francesco Fourneau düdük çalacak.

