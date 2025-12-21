Cagliari-Pisa maçı izle | Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A'nın 16. haftasında Cagliari ile Pisa, Unipol Domus'ta karşı karşıya geliyor. Bu sezon yalnızca 3 galibiyet elde eden 14 puanlı ev sahibi, son maçında Atalanta karşısında aldığı mağlubiyeti taraftarına unutturmak için sahaya çıkacak. Pisa ise 4 maçlık galibiyet hasretini deplasmanda dindirmek istiyor. Bu sezon tek galibiyetini Cremonese'ye karşı, evinde alan Alberto Gilardino'nun öğrencileri, deplasmandaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İşte Cagliari-Pisa maçının detayları...

CAGLIARI-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari-Pisa maçı, 21 Aralık Pazar günü oynanacak. Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 14.30'da start alacak.

CAGLIARI-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 16. haftasında oynanacak Cagliari-Pisa maçı, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Francesco Fourneau düdük çalacak.