CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Atalanta-Fiorentina maçı izle | Serie A maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atalanta-Fiorentina maçı izle | Serie A maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atalanta ile Fiorentina, İtalya Serie A'nın 13. haftasında karşı karşıya geliyor. New Balance Arena'da oynanacak karşılaşmada, ligde 13. sırada yer alan ve evinde 4 maçtır kazanamayan Raffaele Palladino'nun öğrencileri, 19. sıradaki rakibine karşı taraftarının da desteğiyle galibiyet arayacak. Bu sezon henüz galibiyeti tadamamış olan Fiorentina ise düşme hattından sıyrılmak için mücadele edecek. Peki Atalanta-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta-Fiorentina maçı izle | Serie A maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atalanta-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Atalanta, Serie A'nın 13. haftasında evinde Fiorentina'yı ağırlayacak. Sezonun ilk ayında 2 beraberliğin ardından Lecce ve Torino'yu mağlup eden ev sahibi, 8 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Taraftarının desteğiyle, düşme hattındaki rakibini alt etme umuduyla sahaya çıkacak Atalanta'ya karşı 19. sıradaki rakibi Fiorentina'nın motivasyonu ise küme hattından kurtulmak. Henüz galibiyetle tanışamayan konuk takım, ilk 3 puanı için sahaya çıkacak. İşte Atalanta-Fiorentina maçı detayları...

Atalanta-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Fiorentina maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak. New Balance Arena'daki mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Atalanta-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Fiorentina maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Matteo Marcenaro düdük çalacak.

Atalanta-Fiorentina MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Fortini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
Osimhen’den derbi mesajı!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
"Pamuklara sarması lazım"
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor-Göztepe maçı detayları Antalyaspor-Göztepe maçı detayları 08:42
"Pamuklara sarması lazım" "Pamuklara sarması lazım" 08:29
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! 07:24
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:08
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 01:08
Daha Eski
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:07
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:02
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 00:59
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! 00:45
Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum 00:45
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 00:45