Atalanta-Fiorentina maçı izle | Serie A maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atalanta, Serie A'nın 13. haftasında evinde Fiorentina'yı ağırlayacak. Sezonun ilk ayında 2 beraberliğin ardından Lecce ve Torino'yu mağlup eden ev sahibi, 8 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Taraftarının desteğiyle, düşme hattındaki rakibini alt etme umuduyla sahaya çıkacak Atalanta'ya karşı 19. sıradaki rakibi Fiorentina'nın motivasyonu ise küme hattından kurtulmak. Henüz galibiyetle tanışamayan konuk takım, ilk 3 puanı için sahaya çıkacak. İşte Atalanta-Fiorentina maçı detayları...

Atalanta-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Fiorentina maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak. New Balance Arena'daki mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Atalanta-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Fiorentina maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Matteo Marcenaro düdük çalacak.

Atalanta-Fiorentina MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Fortini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean