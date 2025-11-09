CANLI SKOR ANA SAYFA
Bologna-Napoli maçı canlı izle | Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Napoli maçı canlı izle | Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna ile Napoli karşı karşıya gelecek. Ligin son şampiyonu olan ve bu sezon 22 puanla zirvede yer alan Napoli, 18 puanla 6. sırada yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Milli araya 3 puanla girmesinin hesaplarını yapan Antonio Conte ve öğrencileri, etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Üst sıralarda yerini sağlamlaştırmak isteyen Bologna ise evinde puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak. Peki, Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 13:36
Bologna-Napoli maçı canlı izle | Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında heyecan Bologna'da sahne alacak. Ev sahibi Bologna, taraftarı önünde bu sezonun flaş ekiplerinden Napoli'yi ağırlayacak. Ligin son şampiyonu Napoli, 22 puanla zirvede yer alırken, 18 puanla 6. sırada bulunan Bologna karşısında hata yapmak istemiyor. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, milli araya 3 puanla girmek ve liderlik iddiasını güçlendirmek için sahada etkili bir performans sergilemeyi planlıyor. Öte yandan Bologna, iç sahada rakibinden puan veya puanlar alarak üst sıralara yaklaşmanın yollarını arıyor. Futbolseverler ise "Bologna-Napoli maçı canlı izle" konusunu merak ediyor. Peki, Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Bologna-Napoli maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Napoli maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bologna: Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas

