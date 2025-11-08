CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Parma - Milan maçı CANLI İZLE | Parma-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Parma - Milan maçı CANLI İZLE | Parma-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A’da haftanın en dikkat çeken maçlarından biri Parma-Milan karşılaşması olacak. 8 Kasım 2025 Cumartesi gecesi oynanacak bu mücadelede, AC Milan zirve yarışında önemli bir galibiyet hedefliyor. Ligde form grafiği düşük olan Parma ise taraftarı önünde sürpriz peşinde. Futbolseverler, Parma - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? sorularını merak ediyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, maç saati ve izleme detayları haberimizde!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 14:29 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 15:33
Parma - Milan maçı CANLI İZLE | Parma-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Parma Milan maçını takip etmek için tıklayın!

Parma - Milan 8 Kasım 2025: Serie A'da zirve mücadelesi ekranlara geliyor! İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışının nabzı bu hafta Parma - Milan maçında atacak. 8 Kasım 2025 Cumartesi gecesi oynanacak mücadelede, AC Milan zirveyi ele geçirmek için sahaya çıkıyor. Zor günler geçiren Parma ise güçlü rakibi karşısında kendi evinde dirençli bir performans sergilemeyi hedefliyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Parma-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi izlenebilecek?" sorularının yanıtı belli oldu. Serie A'da haftanın bu kritik karşılaşmasına dair tüm yayın ve maç bilgileri haberimizde yer alıyor.

PARMA-MILAN MAÇI HANGİ GÜN?

Parma-Milan maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

PARMA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Parma-Milan maçı, saat 22:45'te başlayacak.

PARMA - MILAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma ve Milan'ın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA-MILAN MAÇI S SPORT 2 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Parma-AC Milan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PARMA-MILAN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Parma-AC Milan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PARMA-MILAN MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu 78 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Parma-AC Milan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PARMA-MILAN 11'LER

Parma'nın muhtemel ilk 11'i: Suzuki, Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi, Hernani, Keita, Sorensen, Bernabe, Pellegrino, Cutrone

AC Milan'ın muhtemel ilk 11'i:Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Pulisic, Leao

💥PARMA - MILAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

