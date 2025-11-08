Parma - Milan maçı CANLI İZLE | Parma-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Parma - Milan 8 Kasım 2025: Serie A'da zirve mücadelesi ekranlara geliyor! İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışının nabzı bu hafta Parma - Milan maçında atacak. 8 Kasım 2025 Cumartesi gecesi oynanacak mücadelede, AC Milan zirveyi ele geçirmek için sahaya çıkıyor. Zor günler geçiren Parma ise güçlü rakibi karşısında kendi evinde dirençli bir performans sergilemeyi hedefliyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Parma-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi izlenebilecek?" sorularının yanıtı belli oldu. Serie A'da haftanın bu kritik karşılaşmasına dair tüm yayın ve maç bilgileri haberimizde yer alıyor.

PARMA-MILAN MAÇI HANGİ GÜN?

Parma-Milan maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

PARMA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Parma-Milan maçı, saat 22:45'te başlayacak.

PARMA - MILAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma ve Milan'ın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA-MILAN MAÇI S SPORT 2 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PARMA-MILAN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Off we go for a feast of football in Emilia! 🛣😋 pic.twitter.com/u25fEInwMJ — AC Milan (@acmilan) November 8, 2025

PARMA-MILAN MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu 78 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PARMA-MILAN 11'LER

Parma'nın muhtemel ilk 11'i: Suzuki, Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi, Hernani, Keita, Sorensen, Bernabe, Pellegrino, Cutrone

AC Milan'ın muhtemel ilk 11'i:Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Pulisic, Leao

