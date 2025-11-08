LECCE - VERONA MAÇI CANLI | Leccee-Verona maçı canlı, HD nasıl izlenir?

Serie A 2025-26 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olan Lecce - Verona maçı, cumartesi günü Stadio Via del Mare'de oynanacak. Lecce, üst üste galibiyet hedefleyerek taraftarları önünde güçlü bir performans sergilemek istiyor. Hellas Verona ise deplasmanda sezona galibiyetsiz başlayan takım olarak, Lecce karşısında puan veya sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Futbolseverler, "Lecce - Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

LECCE-VERONA MAÇI HANGİ GÜN?

Lecce-Verona maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

LECCE-VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lecce-Verona maçı, saat 17:00'de başlayacak.

LECCE VERONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lecce ve Verona'nın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Lecce'da, Via del Mare Stadyumu'nda oynanacak.

LECCE - VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

US Lecce-Hellas Verona maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

