LECCE - VERONA MAÇI CANLI | Leccee-Verona maçı canlı, HD nasıl izlenir?

LECCE - VERONA MAÇI CANLI | Leccee-Verona maçı canlı, HD nasıl izlenir?

İtalya Serie A 2025-26 sezonunun 11. haftasında Lecce, cumartesi günü Verona’yı evinde ağırlayacak. Stadio Via del Mare’de oynanacak maçta Lecce, Mayıs ayından bu yana ilk kez üst üste galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Lecce - Verona maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Serie A Lecce - Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Lecce Verona maçı nasıl izlenir?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 13:54
LECCE - VERONA MAÇI CANLI | Leccee-Verona maçı canlı, HD nasıl izlenir?

Serie A 2025-26 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olan Lecce - Verona maçı, cumartesi günü Stadio Via del Mare'de oynanacak. Lecce, üst üste galibiyet hedefleyerek taraftarları önünde güçlü bir performans sergilemek istiyor. Hellas Verona ise deplasmanda sezona galibiyetsiz başlayan takım olarak, Lecce karşısında puan veya sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Futbolseverler, "Lecce - Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

LECCE-VERONA MAÇI HANGİ GÜN?

Lecce-Verona maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

LECCE-VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lecce-Verona maçı, saat 17:00'de başlayacak.

LECCE VERONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lecce ve Verona'nın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Lecce'da, Via del Mare Stadyumu'nda oynanacak.

LECCE - VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

US Lecce-Hellas Verona maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

US LECCE-HELLAS VERONA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

