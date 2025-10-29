CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Inter-Fiorentina MAÇI CANLI İZLE | Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Son hafta oynanan maçta Napoli'ye kaybederek liderlik fırsatını kaçıran Inter, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Inter, 15 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde henüz galibiyet alamayan Fiorentina ise zorlu deplasmanda şeytanın bacağını kırmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Inter-Fiorentina maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:44
Inter-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dolu bir mücadele için sahne, Inter ile Fiorentina arasında kurulacak. Geçen hafta Napoli karşısında alınan mağlubiyetle liderlik şansını kaybeden Inter, bu kez güçlü rakibi karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde sahada etkili bir performans sergilemeyi amaçlayan Milan ekibi, 15 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Fiorentina ise ligde henüz galibiyet yüzü göremedi ve zorlu deplasmandan zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Fiorentina maçı

INTER-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Inter-Fiorentina maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak.

Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta

INTER-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Fiorentina maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda

INTER-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Martinez

Fiorentina: de Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Caviglia, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean

ASpor CANLI YAYIN

