Inter-Fiorentina MAÇI CANLI İZLE | Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dolu bir mücadele için sahne, Inter ile Fiorentina arasında kurulacak. Geçen hafta Napoli karşısında alınan mağlubiyetle liderlik şansını kaybeden Inter, bu kez güçlü rakibi karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde sahada etkili bir performans sergilemeyi amaçlayan Milan ekibi, 15 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Fiorentina ise ligde henüz galibiyet yüzü göremedi ve zorlu deplasmandan zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Inter-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Inter-Fiorentina maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak.

INTER-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Fiorentina maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Martinez

Fiorentina: de Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Caviglia, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean