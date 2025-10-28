Atalanta-Milan maçı canlı izle | Atalanta-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 07:55
Atalanta-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında futbol tutkunlarını nefesleri kesecek bir mücadele bekliyor. Atalanta, sahasında Milan'ı ağırlayacak. Ivan Juric yönetiminde iç sahada hata yapmak istemeyen Atalanta, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 15'e yükseltmeyi hedefliyor. Diğer yandan Massimiliano Allegri'nin takımın başına geçmesiyle birlikte performansını yükselten Milan, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Peki, Atalanta-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...

Atalanta-Milan maçı

ATALANTA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Atalanta-Milan maçı 28 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak.

Atalanta-Milan maçı ne zaman, saat kaçta

ATALANTA-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Atalanta-Milan maçı hangi kanalda?

ATALANTA-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao

Atalanta-Milan maçı nasıl, nereden izlenir

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
