Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Napoli Inter maçı CANLI izle🔴Napoli Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Seria A Napoli Inter maçı detayları!

Serie A’da haftanın maçı nefesleri kesecek! Geçen sezonun şampiyonu Napoli, bu sezonun lideri Inter Milan’ı Stadio Diego Armando Maradona’da ağırlıyor. İtalya’nın iki dev ekibi, Scudetto yarışında erken bir final niteliği taşıyan bu karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Napoli, ligdeki istikrarlı performansını sürdürmek istiyor. Peki, Napoli Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Seria A Napoli Inter maçı detayları!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 14:42 Güncellema Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 14:45
İtalya Serie A'da futbolseverleri bu hafta sonu dev bir maç bekliyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli, son dönemin formda ekibi Inter MilanStadio Maradona'da konuk edecek. Ligde 15'er puanla zirve mücadelesi veren iki dev, Scudetto yarışında erken bir final havası yaşayacak. Birçok kişi, Napoli-Inter Milan maçının detaylarını merak ediyor. Napoli Inter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Seria A Napoli-Inter Milan maçı canlı nasıl izlenir? sorularının cevabı araştırılıyor. Napoli, bu sezon iç sahada etkili performansıyla dikkat çekiyor. Luciano Spalletti'nin öğrencileri, taraftarının desteğiyle Inter karşısında kazanarak moral depolamak istiyor. Serie A'daki en etkili hücum ikililerinden biri olan Osimhen ve Kvaratskhelia, Inter savunmasına zor anlar yaşatabilir. Peki, Napoli Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Seria A Napoli Inter maçı detayları!

👉 Napoli-Inter Milan maçını takip etmek için tıklayınız.

NAPOLI - INTER MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 19.00' da başlayacak.

NAPOLI INTER MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NAPOLI - INTER MAÇ ÖNİZLEMESİ: SERİE A'DA DEV KAPIŞMA ÖNCESİ SON DURUM

Milli aranın ardından lige dönen Napoli, sakatlık problemleri ve dalgalı performansıyla zor bir dönemden geçiyor. Sezonun son haftalarında istikrarını kaybeden Mavi-Beyazlılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda Torino'ya 1-0 mağlup olarak moral kaybetti.

İtalya şampiyonu, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşısında da ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda Scott McTominay'in golüyle öne geçen Napoli, ikinci yarıda savunmada dağılınca 6-2 gibi farklı bir skorla sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada takımın golcü ismi Lorenzo Lucca, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuç, son üç Serie A maçında iki kez sahadan yenik ayrılan teknik direktör Antonio Conte için endişe verici bir tablo oluşturdu. Ancak Napoli'nin halen güçlü bir iç saha performansına sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

Maviler, Aralık 2024'ten bu yana Serie A'da evinde yenilmedi ve bu süreçte 15 maçta 12 galibiyet elde etti. Ayrıca bu sezon Stadio Diego Armando Maradona'da oynadığı ilk üç lig maçının tamamını kazandı.

Napoli ile Inter arasındaki rekabet son yıllarda oldukça çekişmeli geçiyor. Son üç karşılaşmada taraflar 1-1'lik beraberliklerle sahadan ayrılmıştı. Bu sezon da iki ekip, şampiyonluk yarışında doğrudan rakip konumunda olacak gibi görünüyor. Conte'nin öğrencileri için bu karşılaşma, yeniden çıkışa geçme fırsatı anlamına geliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli'nin muhtemel ilk 11'i: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Inter Milan'ın muhtemel ilk 11'i: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez

NAPOLI - INTER MILAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

